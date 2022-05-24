Хабаровск, , 15:50 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» назначил Вадима Епанчинцева на пост главного тренера. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что соглашение клуба с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон. Состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

С 2019 по 2022 год Епанчинцев возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра». В 2021 году команда под его руководством выиграла Кубок Петрова.

В сезоне 2021/22 «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не смог выйти в плей-офф. Команду возглавлял Михаил Кравец.