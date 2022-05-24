Москва, 24 мая 2022, 15:50 — REGNUM Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в Донецкую и Луганскую Народные Республики и восполнит при необходимости возможные дефициты. Об этом 24 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Официальный сайт правительства России

Он напомнил, что последние восемь лет Россия помогала ЛДНР в поставках лекарств и проведении телемедицинских консультаций, а также в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи.

«Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики получили от России за минувшие восемь лет более 5 тыс. тонн медикаментов.

Читайте также: Россия поставила в ЛНР и ДНР более 5 тыс. тонн медикаментов