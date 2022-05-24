Москва, 24 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в Донецкую и Луганскую Народные Республики и восполнит при необходимости возможные дефициты. Об этом 24 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Он напомнил, что последние восемь лет Россия помогала ЛДНР в поставках лекарств и проведении телемедицинских консультаций, а также в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи.

«Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики получили от России за минувшие восемь лет более 5 тыс. тонн медикаментов.

Читайте также: Россия поставила в ЛНР и ДНР более 5 тыс. тонн медикаментов