Иркутск, , 15:50 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела в отношении главного специалиста ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», подозреваемой в совершении мошенничества при получении выплат.

Вещи, изъятые у подозреваемого в мошенничестве 40.мвд.рф

Сотрудница соцзащиты, действуя из корыстных побуждений, предложила женщине, оформить пособие на несуществующего ребенка последней, взамен на то, что женщина будет отдавать ей половину полученной денежной суммы. Позже специалистом учреждения были подготовлены необходимые документы на ребенка с вымышленными данными, а затем назначены ежемесячные выплаты в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей.

Следователями СК при содействии сотрудников УФСБ устанавливаются аналогичные факты преступной деятельности. На сегодняшний день известно уже о 7 эпизодах мошенничества, таким образом подозреваемая получила около 900 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области известило о задержании чиновников администрации Ангарского городского округа: поводом стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

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