Лондон, 24 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Британский принц Чарльз объявил о намерении посетить Румынию 25 мая текущего года. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По официальной информации, в ходе своего пребывания на румынской территории Его Высочество встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, номинальной румынской королевой Маргрет и представителями правительства страны.

Согласно протоколу, указанный визит будет носить «ознакомительный характер» — британский гость не имеет права выступать с заявлениями или специальными комментариями на актуальные темы поездки.

Тем не менее, предполагается, что он осуществит поездку на одну из баз НАТО на западе Румынии, где в данный момент находится ограниченный контингент британских войск.