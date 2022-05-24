Мурманск, , 15:47 — REGNUM Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор вынес приговор поджигателю здания регионального правительства, сообщает пресс-служба судов Мурманской области.

Приговор

Напомним, инцидент произошел ночью 1 октября 2021 года. Молодой человек кинул в здание правительства бутылку с зажигательной смесью и скрылся. В результате его действий пострадал охранник ведомства.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием 10% дохода.

Отмечается, что суд учел ряд смягчающих обстоятельств — отсутствие судимости у обвиняемого, его юный возраст и активное сотрудничество со следствием.

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