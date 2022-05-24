Москва, , 15:46 — REGNUM Вопреки всем заявлениям о единстве и солидарности в Европе, правительства многих стран задумываются о переходе на оплату за газ в рублях, несмотря на первоначальное отрицание новой схемы, предложенной российской стороной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К их числу относится и Болгария, которая всецело зависит от российского газа. Поставки газа в Болгарию прекращены Газпромом с конца апреля по причине неуплаты.

Запасы газа истощены, страна сталкивается с серьезным дефицитом «голубого топлива», который влечет за собой целый комплекс социально-экономических проблем.

Немецкие и итальянские импортёры оказались значительно предусмотрительнее, перейдя на новый способ оплаты, в отличие от Болгарии, Польши и ряда других государств, пытающихся угодить Евросоюзу.

Затягивая время, они лишь ухудшают свое положение, договариваться с Россией все равно придется», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии намерены в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос об оплате рублями российского газа, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов.

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