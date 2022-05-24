Москва, 24 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Вопреки всем заявлениям о единстве и солидарности в Европе, правительства многих стран задумываются о переходе на оплату за газ в рублях, несмотря на первоначальное отрицание новой схемы, предложенной российской стороной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«К их числу относится и Болгария, которая всецело зависит от российского газа. Поставки газа в Болгарию прекращены Газпромом с конца апреля по причине неуплаты.

Запасы газа истощены, страна сталкивается с серьезным дефицитом «голубого топлива», который влечет за собой целый комплекс социально-экономических проблем.

Немецкие и итальянские импортёры оказались значительно предусмотрительнее, перейдя на новый способ оплаты, в отличие от Болгарии, Польши и ряда других государств, пытающихся угодить Евросоюзу.

Затягивая время, они лишь ухудшают свое положение, договариваться с Россией все равно придется», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии намерены в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос об оплате рублями российского газа, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов.

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