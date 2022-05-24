Москва, , 15:46 — REGNUM Денонсация соглашения о пенсионных гарантиях граждан стран СНГ позволит исключить ситуации, когда из пенсионного стажа исключаются целые периоды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отмена этого соглашения и переход на соглашения двусторонние, пропорциональные, а их основная часть уже заключена, означает то, что у людей, которые работают на территории государства, с которым заключено соглашение, мы сможем платить за свой стаж, а страна, в которой, допустим, он работал и платил там страховые взносы, будет платить за свой стаж. То есть исключена будет история, когда сегодня у людей выпадают из стажа целые периоды, начиная с 2002 года, поскольку платились в фонд другой страны», — сказал Пудов.

«То есть это в бонус людям идет с точки зрения защиты их пенсионных прав», — подчеркнул замглавы профильного министерства.

Госдума приняла закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан государств, входящих в СНГ.

По подсчетам правительства России, возможная экономия от денонсации составит в 2023 году — 649 млн рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 3,408 млрд рублей), в 2024 году — 1,196 млрд рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 6,815 млрд рублей.

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