Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Передача Грузией вооружений киевскому режиму недопустима. Об этом 24 мая заявил на заседании парламента Грузии депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари.

В парламенте Грузии Parliament.ge

Он прокомментировал призыв депутата от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили последовать примеру стран Восточной Европы, которые передали Киеву советское оружие, рассчитывая получить от НАТО более современное вооружение.

«Оскорбительно говорить: давайте передадим дружественной воюющей стране советский металлолом, чтобы нам получить лучшее вооружение», — сказал Субари.

Он добавил, что, кроме того, военная помощь киевскому режиму может втянуть Грузию в вооружённый конфликт. Субари призвал Элисашвили не присоединяться к партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которую представители «Мечты» за агрессивную позицию называют «партия войны».

«У нас есть та проблемы, которых нет у очень многих стран, которые предоставляют оружие Украине», — отметил депутат из правящей партии.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что сделает всё возможное, чтобы не страну не втянули в конфликт с Россией. Тбилиси не объявляет санкции России, а поддержку Киеву ограничивает гуманитарной помощью и голосованием на международных площадках. Эта позиция не устраивает ЕНД, которая является самой крупной в стране среди оппозиции.

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