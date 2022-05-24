Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Бывший форвард футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба запустил свой подкаст. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

Проект называется «Дзюбакаст». В нём спортсмен вместе с гостями рассуждает о кино, сериалах и комиксах. «Кино, как и футбол, со мной из детства. «Дзюбакаст» — это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов», — объяснил футболист.

ИА REGNUM напоминает, что 22 мая 2022 года в своих соцсетях Артём Дзюба сообщил об уходе из «Зенита». Футболист записал видеообращение на эту тему, в котором он предстал в образе супергероя Marvel Дэдпула.

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