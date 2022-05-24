Пекин, 24 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Китайские власти обратили внимание на экономическую инициативу США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), которая была объявлена главой Белого дома Джо Байденом в ходе его визита в Японию и надеются, что она не будет носить дискриминирующий характер. Об этом 24 мая сообщает министерство коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Необходимо содействовать сотрудничеству и укреплению солидарности, а не рушить, не раскалывать существующий механизм», — подчёркивается в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Пекин «всегда занимает открытую позицию», если эта инициатива нацелена на обеспечение всеобщего процветания и развития и стремится укреплять прагматическое сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, а также намерен способствовать интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы будем содействовать восстановлению региональной экономики, защищать мир и стабильное развитие», — цитирует ТАСС заявление минкоммерции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил о запуске новой региональной экономической инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF).

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По словам главы Белого дома, проект нацелен «на совместную работу с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкурентоспособности в XXI веке». Байден пояснил, что IPEF — это новая экономическая договорённость, призванная решать ряд совместных задач, в том числе устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.