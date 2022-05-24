Орел, , 15:42 — REGNUM Трое участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 10 млн рублей, передано в суд в Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УВД по региону.

Пшеница suraj

Согласно материалам уголовного дела, трое фигурантов обвиняются в обмане представителя зарубежной компании при поставке крупных партий зерновых культур.

По версии следствия, в 2019 году житель Москвы вступил в сговор с орловцем и поручил ему подыскать организацию — поставщика зерновых культур, поскольку знал о планах своего знакомого, гражданина одной из республик ближнего зарубежья, приобрести крупную партию зерновых культур. Орловец, в свою очередь, предложил своему земляку, учредителю и директору ООО, который ранее не занимался поставками и реализацией зерновых культур, выступить в роли руководителя подставного юридического лица. После этого житель Москвы сообщил представителю зарубежной компании о возможности поставки партии зерна через орловскую фирму.

Летом 2019 года между зарубежной компанией и орловской фирмой были заключены договоры поставки зерна кукурузы и пшеницы. Покупатель перечислил на расчетный счет организации более 12 миллионов рублей. Однако поставлено по факту было лишь 112 тонн пшеницы на 1,2 млн рублей. Остальные деньги — 10,8 млн — обвиняемые, как полагает следствие, похитили.

На период следствия двое из обвиняемых находились под домашним арестом, ещё один под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.