Брянск, 24 мая 2022, 15:43 — REGNUM Передовой опыт в сфере развития агропромышленного комплекса будут перенимать Донецкая и Луганская Народные Республики у Брянской области — официальные делегации прибыли 24 мая в Брянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Возглавляют рабочие группы министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько и министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артём Крамаренко. По словам губернатора Александра Богомаза, в 2021 году валовое производство брянского картофеля составило 1,12 млн тонн, каждый восьмой килограмм в России производится на Брянщине. Регион готов к сотрудничеству в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, а также в вопросах поставок сельхозпродукции и продуктов питания.
Делегации из Донбасса познакомят с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводства.
Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область взяла шефство над луганским городом Брянка.
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