Брянск, 24 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Передовой опыт в сфере развития агропромышленного комплекса будут перенимать Донецкая и Луганская Народные Республики у Брянской области — официальные делегации прибыли 24 мая в Брянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Картофель

Возглавляют рабочие группы министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько и министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артём Крамаренко. По словам губернатора Александра Богомаза, в 2021 году валовое производство брянского картофеля составило 1,12 млн тонн, каждый восьмой килограмм в России производится на Брянщине. Регион готов к сотрудничеству в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, а также в вопросах поставок сельхозпродукции и продуктов питания.

«Мы часть российского государства, мы активно защищаем своё право на это, мы долго к этому шли. В ближайшем будущем наш народ скажет своё слово в пользу субъективности в большой семье, и я очень рад, что мы приехали к лидеру в агропромышленном комплексе РФ, именно в Брянскую область. Самое главное, что сегодня не нужно ездить по миру, а можно приехать в Брянскую область и здесь научиться лучшему, что есть в сельском хозяйстве, особенно учитывая те темпы, которыми вы достигли таких результатов!», — отметил Юрий Пронько.

Делегации из Донбасса познакомят с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводства.

Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область взяла шефство над луганским городом Брянка.