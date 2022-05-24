Ульяновск, 24 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области 23 мая выявили 39 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 52 человека. В ковид-госпитали доставили за сутки 35 пациентов, сообщает 24 мая общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 684 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 197 140 пациентов, скончались 4678 ковид-больных.

ИА REGNUM напоминает, в пиковые периоды заболевания COVID-19 количество проводимых тестов в Ульяновской области превышало 6 тыс. в сутки.

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