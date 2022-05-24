Москва, 24 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. С разворотом на восток Китай и Индия становятся основными потребителями и импортерами российской нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

«Китайская национальная нефтяная корпорация считает, что не стоит повторять Индию и закупать нефть из России пользуясь ситуацией с санкциями. Политика диверсификации рисков Китая пока сохраняется прежней и сохраняет контракты с Саудовской Аравией, Ираком, Оманом, Бразилией, Анголой и другими.

Китай сначала категорично отказывался от резкого роста закупки новых объемов нефти из России, считая, что закупка большого объема по низкой стоимости может разрушить сложившийся баланс импорта нефти и создать угрозу энергетической безопасности Китая. Поэтому Россия снизила цену на нефть для Индия, Японии и Южной Кореи.

Однако Китай не отказывается от увеличения поставок если одновременно развивать имеющуюся инфраструктуру, внутренние перерабатывающие мощности и пропускную способность портов отгрузки, вспомогательных терминалов. Россия может продавать нефть и природный газ со скидкой более 50%.

В настоящее время Россия в основном транспортирует около 16 миллиардов кубометров природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири-1».

В долгосрочной перспективе Китай и Россия договорились о строительстве нового газопровода « Сила Сибири-2 «, который удвоит газотранспортные мощности Москвы в течение следующего десятилетия. Россия сейчас предлагает экспортировать нефть в Индию и Китай по ценам на 20% ниже мировых.

Месяц назад Россия согласилась на 30-летний контракт на поставку газа в Китай по новому трубопроводу и расчеты по новым продажам газа в евро. Газпром согласился поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год китайскому национальному энергетическому гиганту PetroChina», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки.

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