Горно-Алтайск, , 15:38 — REGNUM На Алтае с 24 по 30 мая ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса, в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах — чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщил Горно-Алтайский гидрометцентр.

Травяной пожар в Республике Алтай Телеграмм-канал Олега Хорохордина

«Главам муниципальных образований Усть-Канский и Усть-Коксинский районы рекомендовано организовать оповещение и информирование населения, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, достаточность сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», — отметили в региональном управлении МЧС России.

К работе по контролю за обстановкой рекомендовано привлечь старост населённых пунктов.