Лозанна, Швейцария, 24 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российская шахматистка Алина Кашлинская будет выступать под польским флагом на международных турнирах. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Отмечается, что FIDE изменила спортивное гражданство 28-летней шахматистки с российского на польское.

Кашлинская в 2015 году вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека. Звание гроссмейстера она получила в 2009 году, а в 2019-м стала победительницей чемпионата Европы среди женщин.