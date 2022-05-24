Донецк, 24 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики планируют полностью блокировать город Авдеевка. Об этом 24 мая в эфире Первого канала заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, военнослужащие ДНР собираются блокировать город, но пока не будут в него заходить.

Басурин отметил, что украинские позиции в Авдеевке находятся на территории коксохимического завода. Боевики рассчитывают вызвать ответный огонь, результате которого может пострадать коксохим.