Басурин заявил о планах полностью блокировать Авдеевку
Донецк, 24 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики планируют полностью блокировать город Авдеевка. Об этом 24 мая в эфире Первого канала заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
По его словам, военнослужащие ДНР собираются блокировать город, но пока не будут в него заходить.
Басурин отметил, что украинские позиции в Авдеевке находятся на территории коксохимического завода. Боевики рассчитывают вызвать ответный огонь, результате которого может пострадать коксохим.