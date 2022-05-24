Йоханнесбург, ЮАР, 24 мая 2022, 16:20 — REGNUM ЮАР и Германия на переговорах 24 мая обсудили необходимость мирного разрешения конфликта на Украине, сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает 24 мая Reuters.

Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса
Kremlin.ru

«Мы также обсудили конфликт на Украине и необходимость для международного сообщества поощрять диалог и переговоры, направленные к прекращению огня и мирным переговорам или урегулированию», — сказал Рамафоса на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выработать вариант мирного урегулирования на Украине.

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