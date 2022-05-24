Йоханнесбург, ЮАР, 24 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. ЮАР и Германия на переговорах 24 мая обсудили необходимость мирного разрешения конфликта на Украине, сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает 24 мая Reuters.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса

«Мы также обсудили конфликт на Украине и необходимость для международного сообщества поощрять диалог и переговоры, направленные к прекращению огня и мирным переговорам или урегулированию», — сказал Рамафоса на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выработать вариант мирного урегулирования на Украине.