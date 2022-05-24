Пермь, , 15:36 — REGNUM На вакантную должность в мэрии Перми оперативно нашли претендента. Как сообщили в пресс-службе мэрии, муниципальный департамент имущественных отношении возглавит Александр Соснин.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

К исполнению обязанностей в новой должности Соснин приступит 25 мая. Ранее чиновник работал заместителем главы этого же департамента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Берников уходит в отставку. Сегодня, 24 мая, он работал последний день на посту главы департамента имущественных отношений.

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