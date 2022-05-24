Москва, , 15:49 — REGNUM Вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений обсудили президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба Кремля.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Kremlin.ru

Телефонный разговор инициировала узбекистанская сторона. В разговоре лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также затронули актуальные международные и региональные проблемы.

«Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Путин и Мирзиёев условились о регулярных контактах на различных уровнях.

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