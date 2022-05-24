Сыктывкар, 24 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Коми простились с сержантом Джалилем Мифтаховым, героически погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Melly95 Свечи

«Джалиль Идрисович — пример мужества отваги героизма и огромного человеколюбия. Человек, который уже прошел путь воина (он ветеран боевых действий) не смог оставаться в стороне от того, что чинит фашистский режим Киева на Украине, и пошел добровольцем защищать людей, которых безвинно уничтожают неофашисты на территории наших братских республик», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Коми похоронили двух братьев, погибших в ходе спецоперации на Украине.