Кишинёв, 24 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии с сегодняшнего дня запускает массовые протесты по всей стране. Об этом 24 мая объявил на митинге в Кишинёве исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Nathan Keirn Протест

Протесты начинаются в связи с обыском у почётного председателя партии, экс-президента республики Игоря Додона. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине».

«Вместо того чтобы привлечь к ответственности виновных, они устраивают эти дешёвые шоу и хотят очернить бывшего президента Игоря Додона. Что они ищут у него, украденный их партнёрами по коалиции миллиард?» — сказал Батрынча.

Он заявил, что власти пытаются запугать граждан, но в ПСРМ не сдадутся.

Напомним, утром 24 мая в дом Додона пришли правоохранители с обыском. В Генпрокуратуре сначала объявили, что его задерживают, но потом не подтвердили это сообщение. Обыск продолжаются около восьми часов.