Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание специального регулирования обращения побочных продуктов животноводства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Регламентируется вся цепочка обращения побочных продуктов животноводства — навоза и помета, а именно деятельность по их хранению, транспортировке, обработке (переработке), реализации и использованию.

Документ исключает навоз из сферы регулирования законодательства об отходах производства и потребления.

«Этот законопроект не просто ожидаем аграриями, но я бы сказала — жизненно необходимый, особенно в сегодняшних условиях, так как позволит не только снять административные барьеры, но и дополнительную финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

При принятии законопроекта во втором чтении важно соблюсти баланс интересов: с одной стороны, создать условия для развития животноводства, прописав четкие и конкретные правила по регулированию отходов животноводства, с другой стороны — сохранить природу, подчеркнула парламентарий.

Принятие закона позволит создать самостоятельную отрасль обращения побочных продуктов животноводства, снять избыточную административную нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции в вопросах использования таких продуктов для производства удобрений, предоставит возможность для экономического развития отрасли в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также повысит эффективность государственного регулирования обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, отмечают в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

По экспертным оценкам, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства.

Задача — выйти на производство 300 млн тонн органических удобрений, отметили в профильном комитете Госдумы.

Сейчас суды относят навоз и помет отходам повышенного класса опасности.

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