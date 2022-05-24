Москва, 24 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание специального регулирования обращения побочных продуктов животноводства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Регламентируется вся цепочка обращения побочных продуктов животноводства — навоза и помета, а именно деятельность по их хранению, транспортировке, обработке (переработке), реализации и использованию.

Документ исключает навоз из сферы регулирования законодательства об отходах производства и потребления.

«Этот законопроект не просто ожидаем аграриями, но я бы сказала — жизненно необходимый, особенно в сегодняшних условиях, так как позволит не только снять административные барьеры, но и дополнительную финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

При принятии законопроекта во втором чтении важно соблюсти баланс интересов: с одной стороны, создать условия для развития животноводства, прописав четкие и конкретные правила по регулированию отходов животноводства, с другой стороны — сохранить природу, подчеркнула парламентарий.

Принятие закона позволит создать самостоятельную отрасль обращения побочных продуктов животноводства, снять избыточную административную нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции в вопросах использования таких продуктов для производства удобрений, предоставит возможность для экономического развития отрасли в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также повысит эффективность государственного регулирования обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, отмечают в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

По экспертным оценкам, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства.

Задача — выйти на производство 300 млн тонн органических удобрений, отметили в профильном комитете Госдумы.

Сейчас суды относят навоз и помет отходам повышенного класса опасности.