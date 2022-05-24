Варшава, 24 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Число украинских беженцев, отправляющихся в Польшу, снижается. Об этом сообщил замглавы МВД республики Павел Шефернакер.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

По его словам, тенденция меняется — возвращающихся на Украину становится больше, чем прибывающих оттуда. Он привёл данные статистики за последние сутки. По ним в Польшу въехали 18 тыс. человек, а выехали — 26 тыс. человек. Днём ранее это же соотношение было 20 тыс. к 31 тыс. человек.

«С 10 мая мы видим тренд на польско-украинской границе — больше выезжают, чем приезжают», — сказал он.

Шефернакер отметим, что четверть выезжающих из Польши граждан — это украинцы, бежавшие от боевых действий, но сейчас возвращающиеся домой.