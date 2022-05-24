Майкоп, 24 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Адыгее погоней со стрельбой завершилось неповиновение сотрудникам ДПС водителя машины «Лада Приора». В ночь на 23 мая он проигнорировал требования об остановке на территории Кошехабльского района республики и предпринял попытку скрыться, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из х∕ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Погоня

Наряд ДПС начал преследование нарушителя, а тот все быстрее удирал от них, попутно грубо нарушая правила дорожного движения и создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других водителей.

«С учетом сложившейся ситуации, в соответствии со статьей 23 Федерального Закона «О полиции», госавтоинспекторы были вынуждены применить табельное оружие. Ими произведен предупредительный выстрел в воздух, после — по колесам автомобиля правонарушителя. В результате — транспортное средство удалось остановить, а водителя задержать», — говорится в сообщении МВД.

За рулем машины оказался 27-летний житель Кошехабльского района. Он пытался бежать от автоинспекторов, из-за того что не имел водительских прав. Еще в 2021 году его лишили документов из-за нарушений. При этом в этот раз задержанный был в трезвом состоянии. Его задержали на время решения вопроса о направлении в суд документов о нарушениях, которые он совершил. По факту нарушений ведется разбирательство.