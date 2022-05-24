Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «стратегической двусмысленности» в отношениях с Тайванем, об этом заявил президент США Джо Байден 24 мая, сообщает The Hill.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

Читайте также: США готовы применить военную силу для защиты Тайваня — Байден

Отвечая же 24 мая на вопрос о том, отказались ли США от прежней своей политики, глава Белого дома заявил, что «нет».

«Эта политика вообще не изменилась», — добавил Байден.

«Я говорил об этом, когда делал вчера свое заявление», — добавил он.

Читайте также: Двусмысленность по Украине и Тайваню вредна для США — American Conservative