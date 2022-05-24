Вашингтон, 24 мая 2022, 15:30 — REGNUM Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «стратегической двусмысленности» в отношениях с Тайванем, об этом заявил президент США Джо Байден 24 мая, сообщает The Hill.
Накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.
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Отвечая же 24 мая на вопрос о том, отказались ли США от прежней своей политики, глава Белого дома заявил, что «нет».
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