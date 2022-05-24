Самара, , 15:34 — REGNUM Власти Самарской области ожидают от нового руководства АвтоВАЗа представления новой стратегии развития предприятия. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона.

На конвейере АвтоВАЗа Valera N. Ttrubin

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На заседании Кудряшов отметил, что появились первые прогнозы развития российской экономики. В связи с этим, он поручил министерству экономического развития региона подготовить сценарные условия развития экономики Самарской области до конца года и на период с 2023 по 2024 год.

«Несмотря на то, что прогнозы не исключают снижения валового внутреннего продукта в стране, мы должны посмотреть, что ожидаем на выходе в регионе. По предварительным нашим данным, снижения нам, возможно, удастся избежать, поскольку у нас есть дополнительные возможности по импортозамещению, организации производства тех товаров, работ и услуг, которые мы ранее импортировали, есть хорошие прогнозы по сельскому хозяйству и ряду других отраслей», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.

Он подчеркнул, что в наиболее сложном положении остается автомобильная промышленность.

«Но уже на прошлой неделе были юридически подтверждены решения по закреплению контрольного пакета акций нашего крупнейшего автопроизводителя «АвтоВАЗа» за «НАМИ», практически государственной структурой. Мы ожидаем, что новое руководство предприятия в ближайшее время представит новую стратегию развития предприятия. Большинство производителей автокомпонентов позитивно восприняли эти изменения», — заявил первый вице-губернатор.

Как передавало ИА REGNUM, глава Самарской области Дмитрий Азаров выказал уверенность в том, что в совместной работе с новым главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым на территории Самарской области будут преодолены любые сложности.

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