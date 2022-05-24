24 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра энергетики Болгарии Александра Николова, назвавшего преждевременным решение Болгарии об отказе оплачивать в рублях поставки российского газа.

Анна Царькова, , 16:21 — REGNUM Преждевременным назвали в Болгарии решение отказаться оплачивать в рублях поставки российского газа. Об этом 23 мая в интервью для телеканала BTV заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

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По словам политика, вопрос оплаты поставок российского газа в рублях будет вынесен на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК). Николов отметил важность максимально высокого уровня солидарности и единства среди стран Европейского союза в подобных вопросах. Болгария хочет выяснить, действительно ли отказ от оплаты за поставки российского газа в национальной валюте РФ необходим.

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Заявление министра энергетики Болгарии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на несамостоятельность Болгарии в принятии решений.

«Потому как по-болгарски «нет» — это да. Мы просто не поняли», — иронизирует Елена Ш.

«Ну уж нет, правильное решение, Америка им в помощь, дорогущую помощь», — с сарказмом отметила Евгения.

«Евросолидарность — вещь нехорошая», — смеется Svetlana.

«Да вся история Болгарии поспешная. Их нагибали, а русский солдат их спасал. Очухаются и опять под нагибателей ложатся… «Братушки»…» — отреагировал Сергей Ш.

«Ну бывает, ошиблись. Главное, вовремя попросить прощения», — написала Светлана.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов gov.bg

«У них это «бывает» — хроническая русофобская болезнь», — ответил Светлане Дмитрий Л.

«Умные люди сначала думают, потом ответ дают. Остальные сначала орут», — пишет Елена П.

«Поспешишь — Газпром насмешишь!» — иронизирует Олег К.

«Трудно признать, что по команде англосаксов нужно было немного повыпендриваться», — добавил Ден К.

«Не стоило бежать впереди паровоза», — с юмором отметил «Созерцание Конца Времён».

«Южный поток про*рали, теперь с оплатой опростоволосились», — пишет Людмила А.

«Вот ведь незадача… Хотели быть самыми демократичными. Не свезло…» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Еврокомиссия — она кого надо Еврокомиссия. Что позволено Юпитеру — не позволено быку», — прокомментировала заявление министра Ilya S.

«Очередные грабли. Своего мнения совсем нет», — написал Евгений.

«Болгары забавные. После того как отказались от «Южного потока», просили компенсаций от Еврокомиссии. Были посланы… Теперь опять обращаются в ЕК. Интересно, Еврокомиссия им напомнит маршрут или разрешит покупать газ?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Болгары про*рали атомную станцию и «Южный поток». Чего уж переживать из-за платежей за газ?» — не без сарказма написал Dmitry.

«Они думали, что ЕС — это сказка… И были правы. Только страшная сказка. А славяне в ЕС — люди второго сорта, а первый сорт уже вышел через «Брексит», — добавил Николай П.

«Обидно, да?» — с юмором поинтересовалась Pumma.

«Интересно, а они с таким же пафосом оплатят газ или теперь втихую будут?» — задалась вопросом Татьяна.

Газопровод Government.ru

«Ну вы же самостоятельные, нет даже вопроса о вашем суверенитете. Если отказались, значит, того требовали обстановка в вашей стране, экономика и желание избравшего вас народа…» — с сарказмом пишет Дмитрий.

«Ценник будет другой, Газпром предупреждал, что при перезаключении договора новый договор — новая цена, близкая к рынку», — комментирует новость Ирина Г.

«Достаточно прогнуть какую-нибудь страну «старой» Европы, остальные холопы следом побегут!» — иронизирует Антон Павлович.

«Когда поспешил выслужиться», — с иронией подытожил Люциус.