Москва, 24 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Одной из причин отзыва заявки на строительство АЭС в Финляндии стало влияние геополитических рисков заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«АЭС «Ханхикиви-1» по характеристикам почти аналог Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200, и генподрядчик у них один — компания «Концерн Титан-2».

Официально причиной расторжения контракта стали значительные задержки проекта со стороны РАОС — дочерней компании «Росатом».

В частности, сомнения финской стороны касались решения проблем утилизации отработавшего ядерного топлива (это сотни миллионов евро в течение сотен лет), что для финской стороны было принципиальным моментом, учитывая ориентацию страны на скорейший переход к зеленой энергетике.

Кроме того, Fennavoima по условиям контракта косвенно, но могла стать инвестором в российский военно-промышленный комплекс: переработка топлива подводных лодок должна была быть технологическим звеном производства атомной электроэнергии в Финляндии.

А поскольку часть ее будет поступать в северные страны, то участниками этого процесса становятся все скандинавские государства.

Сейчас обе стороны признают, что влияние геополитических причин также было значительным. Электростанция в Ханхикиви должна была быть построена на российские деньги.

Электростанция должна была производить около 10% энергии в Финляндии, уже сейчас в работе проекта было задействовано от 300 до 500 сотрудников, а общая стоимость проекта по разным оценкам составляет от 600 до 700 млн евро (ИТ-инфраструктура и сопровождение строительства)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявку на получение лицензии для строительства в Пюхяйоки на северо-западе Финляндии атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» отозвала финская компания Fennovoima.

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