Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Ко Дню города Санкт-Петербург украсят 2300 элементов праздничного оформления. Об этом 24 мая заявил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День города в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Все центральные магистрали, улицы и площади Петербурга будут украшены праздничным оборудованием. Жители и гости города смогут увидеть композиции из флагов, как отдельно стоящие, так и на опорах освещения. Также задействуют декоративные композиции и баннеры. Более 30 адресов попало в программу оформления ко Дню города.

«Мы стараемся сделать встречу Дня города торжественной, яркой, интересной, создать определённое настроение у всех горожан», — сообщил Владимир Рябовол.

При этом, помимо традиционных объектов оформления, в Петербурге задействуют более 200 плакатов на средствах наружной рекламы на основных городских дорогах. Будет транслироваться и видеоролик на больших уличных экранах. В метрополитене для пассажиров прозвучит звуковое поздравление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге ко 319-летию подготовили более 170 мероприятий. Большая часть из них представляет собой развлекательные и культурные события.

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