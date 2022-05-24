Джакарта, 24 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 345 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По состоянию на 24 мая в Индонезии выявлено 6 053 159 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 288 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 893 628 человек.

В период с 23 по 24 мая от COVID-19 умерли 14 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что случаев заражения оспой обезьян в стране выявлено не было.

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