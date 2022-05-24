Женева, Швейцария, 24 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Баскетбольная Евролига проведёт сезон 2022/23 без российских клубов, но ЦСКА останется клубом-акционером турнира. Об этом 24 мая заявил генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу.

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«Я считаю более разумным ожидать продолжения сезона без российских клубов», — приводит слова Бертомеу BasketNews.

Он добавил, что ничто не мешает ЦСКА быть акционером Евролиги, поэтому клуб им и останется. При этом нет юридических причин, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, который остаётся акционером и совладельцем Евролиги, проинформировал всех остальных акционеров о своём намерении сыграть в турнире, несмотря на отстранение российских команд из-за санкций.