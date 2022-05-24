Вашингтон, , 15:24 — REGNUM В ходе видеоконференции контактной группы Соединенных Штатов по Украине во главе с министром обороны США Ллойдом Остином американская сторона выступала на фоне перевернутых флагов Украины. Скриношот с указанной видеоконференции 24 мая опубликовал телеканал RT в своем телеграм-канале.

Флаг Украины на болоте Chief39, pixabay, cc0

При этом во время указанного мероприятия глава Пентагона заявил о необходимости усиления военной помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что казачий отряд «Ермак», в ряды которого вступили добровольцы из Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ, прибыл в район проведения специальной военной операции на Украине.