Кишинёв, 24 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Большая часть опрошенных жителей Молдавии считает, что уровень коррумпированности власти в стране за последний год вырос. Об этом говорится в обнародованном Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul отчете о социологическом опросе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным исследования, о росте уровня коррупции заявили 44% респондентов, обратного мнения придерживаются 27%. Кроме того, 16% опрошенных считают, что в этой сфере ничего за год не изменилось, а 13% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводили с 5 по 14 мая. В исследовании приняли участие 1106 человек. Погрешность оценена на уровне 3%.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду занимает пост с декабря 2020 года. Летом 2021 года она распустила парламент, и на досрочных выборах победила её партия «Действие и солидарность» (ПДС), которая собрала новое правительство. Санду и ПДС шли на выборы с лозунгами о необходимости бороться с коррупцией.