Мелитополь, 24 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Флаг России водружён на флагшток на главной площади Мелитополя в ночь на 24 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военно-гражданской администрации Мелитополя.

Военно-гражданская администрация г. Мелитополя Флаг в Мелитополе

«Это очень значимое событие для нашего города. Мы очень его ждали и очень рады, что это свершилось. Судьба нашего города тесно связана с Россией. Поэтому у Мелитополя и России одна история и один путь», — отметила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Как уточнили в администрации, ранее на главном флагштоке Мелитополя развивался флаг Победы. Его в преддверии Дня Победы водрузил 98-летний летчик-истребитель, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. Полотнище этого флага будет направлено в краеведческий музей города.