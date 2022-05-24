Астрахань, 24 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Астраханской области двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Следственной частью ОМВД России по Икрянинскому району области было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту кражи трех икон у местного жителя. К заместителю начальника районного отдела доставили жителя села, которого проверяли на причастность к совершению данного преступления. Сотрудники полиции применили в отношении мужчины насилие — избили его, требуя сознаться в краже, которую он не совершал.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД по Астраханской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Икрянинский районный суд приговорил бывших сотрудников полиции к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретил занимать определенные должности в течение трёх лет.