Москва, 24 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Стоимость бензина вновь обновила свой исторический максимум, средняя стоимость галлона марки Regular поднялась до $4,596, заявила корреспонденту доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Милонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Дорожать бензин начал еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

Повышение стоимости топлива происходит еще и на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле выросла в понедельник на $1,19 (1,08%), до $111,47 за баррель.

По оценкам экспертов, цена галлона бензина в США в ближайшее время вполне может достигнуть отметки в $8. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.

Для стабилизации ситуации власти США решились на беспрецедентный шаг: принести экологию в жертву выгоде и отменить ряд экологических стандартов для нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вспомнить предвыборные обещания Байдена, он собирался сделать 30% территории страны защищенными от вмешательства человека. Добиться этого планировалось к 2030 году.

А сегодня в администрации обсуждается возможность снять запрет на использование при производстве бензина дешевых компонентов, чтобы добиться снижения его цены на внутреннем рынке. Послабления для норматива планируется ввести на летний период.

Администрация Джо Байдена ранее уже отменила лимит на продажи бензина E15 — более дешёвого аналога с высоким содержанием этанола. Такое решение приведёт к повышенному образованию смога и ухудшению экологической ситуации.

В прошлом администрация США на региональном и национальном уровне уже приостанавливала действие этого правила в рамках борьбы с перебоями в поставках. В нынешней ситуации окончательное решение по данному вопросу пока не принято», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США в рамках борьбы с ростом цен на бензин может пойти на приостановку действия в стране ряда экологических стандартов на нефтепереработку.

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