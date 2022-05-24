Москва, , 15:20 — REGNUM Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) сообщил, что делегация мусульманских священнослужителей России посетит Афганистан для оказания гуманитарной помощи.

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Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Алиатдинов сообщил, что управление приняло решение направить делегацию с целью посещения ряда городов и провинций Афганистана с целью оказания гуманитарной помощи.

Он добавил, что делегация встретилась с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалем Насером Гарвалом, чтобы обсудить вопросы оказания помощи афганскому народу.

«По итогам этой беседы могу сказать, что мы согласовали график оказания гуманитарной помощи народу Афганистана, — сказал заместитель главы Духовного управления мусульман России. — Делегация российских мусульман посетит Кабул и другие провинции с гуманитарной миссией этим летом».

Ильдар Алиатдинов сказал, что российская делегация поможет афганскому народу одеждой и лекарствами.

«В поездке также примут участие члены благотворительного фонда «Закят», чтобы передать жителям предметы первой необходимости», — добавил он.

Заместитель главы Духовного управления мусульман России подчеркнул, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь без каких-либо национальных или расовых предпочтений.