Мусульманские священнослужители России посетят Афганистан
Москва, 24 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) сообщил, что делегация мусульманских священнослужителей России посетит Афганистан для оказания гуманитарной помощи.
Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Алиатдинов сообщил, что управление приняло решение направить делегацию с целью посещения ряда городов и провинций Афганистана с целью оказания гуманитарной помощи.
Он добавил, что делегация встретилась с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалем Насером Гарвалом, чтобы обсудить вопросы оказания помощи афганскому народу.
«По итогам этой беседы могу сказать, что мы согласовали график оказания гуманитарной помощи народу Афганистана, — сказал заместитель главы Духовного управления мусульман России. — Делегация российских мусульман посетит Кабул и другие провинции с гуманитарной миссией этим летом».
Ильдар Алиатдинов сказал, что российская делегация поможет афганскому народу одеждой и лекарствами.
«В поездке также примут участие члены благотворительного фонда «Закят», чтобы передать жителям предметы первой необходимости», — добавил он.
Заместитель главы Духовного управления мусульман России подчеркнул, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь без каких-либо национальных или расовых предпочтений.