Чебоксары, 24 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ковид-стационары Чувашии госпитализировали 34 пациента. Об этом 24 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 24 мая, всего в республике подтверждено 79 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 21 — за сутки.

Победили болезнь 74 068 пациентов, из них 23 мая выписаны 75 человек.

Третьи сутки подряд в Чувашии нет новых жертв пандемии. Всего от ковида в республике умерли 4634 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд вредных веществ, содержащихся в воздухе в регионах со сложной экологической ситуацией, может вызывать осложнения при заражении коронавирусом.

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