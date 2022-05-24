Элиста, , 15:18 — REGNUM В Калмыкии почти 3,4 тыс. жителей посёлка Кетченеры остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 24 мая.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«В зону отключения попали 14 улиц (800 частных домов, 3385 человек, включая 846 детей), один социально-значимый объект — дом-интернат для престарелых и инвалидов», — уточнили в ведомстве.

Населению организован подвоз воды. На месте происшествия работают оперативная группа Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона и бригада водоканала. Завершить работы на объекте планируется не ранее 25 мая.