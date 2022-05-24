Вашингтон, 24 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Еврокомиссия призвали принимать меры, направленные на сокращение импорта энергоресурсов из России. Об этом говорится в совместном заявлении США и ЕК по европейской энергетической безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Еврокомиссия и США понимают безотлагательность принятия решительных мер для сокращения импорта энергоресурсов из России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Кроме того, США и ЕК продолжат работать над диверсификацией поставок природного газа Европе. Стороны приветствовали в качестве одной из мер для достижения поставленных целей контракт Финляндии на аренду судно-терминала СПГ американской Excelerate Energy, Inc.