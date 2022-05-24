Москва, , 15:17 — REGNUM Укреплению биржевого курса рубля и дальше будут способствовать валютные ограничения, сохраняющийся профицит государственного бюджета, положительное сальдо торгового баланса, планомерный переход на расчеты в рублях по основным статьям экспортируемой продукции (в то время как расчеты за импорт остаются в иностранной валюте), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поэтому можно будут увидеть доллар на биржевых торгах и по цене ниже 50 рублей за доллар, если государство не начнет предпринимать более активных действий в сфере валютного и торгового регулирования.

Также позитивным индикатором для роста курса российского рубля в дальнейшем остается ожидающийся переход на расчеты в национальных валютах с торговыми партнерами по СНГ и восточными странами.

При этом валютный перекос в расчетах может усиливаться, при сохранении конвертации платежей европейских компаний за российский газ в рубли и активизации рублевых расчетов за российский импорт. В этом случае больше валютной выручки будет оставаться в России.

Курс рубля может начать снижаться, если поступающая в Россию экспортная выручка снизится при реализации санкционных угроз Запада в отношении импорта в ЕС российских энергоносителей или падении цен на мировые товарных рынках продовольственной или энергетической продукции, или если российский регулятор начнет более активно отменять жесткие ограничительные меры в отношении валютного курса.

Факторами как минимум краткосрочного падения курса до 60-66 рублей за доллар могут быть послужить новые пакеты санкций Запада, обострение эпидемиологической обстановки в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая утром курс доллара на торгах Московской биржи на 1,26 рубль (2,17%) и составил 56,6125 рублей.

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