Донецк, , 15:15 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под огонь украинских националистов попала южная часть посёлка Зайцево. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Атака зафиксирована в 14:20 с позиций в северной части Зайцево, где находятся украинские войска. Оттуда по южной части посёлка выпущено 11 мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Луганская Народная Республика готова участвовать в трибунале над украинскими националистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).