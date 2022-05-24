Ашхабад, 24 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Туркмения возобновит регулярные авиарейсы с Россией и ОАЭ. Об этом 24 мая сообщил туркменский новостной сайт Туркменпортал.

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Отмечается, что с 30 мая авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярные рейсы в Дубай, а с 1 июня — в Казань.

Из Ашхабада в Дубай пассажирский самолёт будет отправляться каждый понедельник в 12:20 (10:20 мск). Рейсы из Ашхабада в Казань будут осуществляться по средам в 14:55 (12:55 мск).

Напомним, в марте 2020 года Туркмения приостановила регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.